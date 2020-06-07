Журналіст Андрій Пальчевський пояснив як владі потрібно цікавитися думкою громадян

Про це він розповів в ефірі телеканалу "112 Україна", передає Politeka.net (щоб переглянути відео, скрольте вниз сторінки).

Андрій Пальчевський заявив, що у Києва, як столиці України, є особлива роль. На думку журналіста, місто потрібно зробити головним культурним центром країни, що непросто, але можливо.

"Київ - це рівновіддалений місто. Адже Україну коли почали різати за партійним принципом: з цієї сторони Дніпра, з тієї сторони Дніпра, у нас такого не було. Чернігів вгорі, що Миколаїв внизу - все наша Україна. Коли вони почали гратися в ці ігри, ділити на перший, другий, третій сорт, у Києва є особлива функція - він повинен бути доцентровим містом. Я хочу, щоб Київ став столицею культури (доведеться домовлятися з Ткаченко)", - зазначив Андрій Пальчевський.

Телеведучий також поділився своєю ініціативою, як покращити комунікацію мера з населенням міста, зокрема, Києва. На його думку, потрібно запровадити можливість внутрішньоміського референдуму з важливих питань

"Спочатку потрібно подумати хто ми, куди ми йдемо, що ми будуємо, який місто і для кого - і тільки потім починати робити. Перше, що зробив би, якби я був мером Києва, обов'язково запровадив місцевий закон про місцевий референдум, щоб знати, а що кияни хочуть", - підкреслив Пальчевський.

Журналіст звернув увагу, що зараз будь опитування можна без особливих труднощів провести по інтернету, адже у більшості українців є смартфони. За словами Пальчевського, зараз так роблять влада багатьох країн:

"Якщо у нас вже держава в смартфоні, ми такі розвинені, як каже президент, у нас є додаток "Дія". Голосувати будемо через кілька років або місяців, коли будемо готові, користуючись нашим пристроєм. Якщо, припустимо, кияни хотіли б побудувати міст, гілку метро або що-небудь, чому не можна запитати людей, як це робиться у всіх цивілізованих країнах? Як у Швецарії, там пряме самоврядування".

Андрій Пальчевський додав, що референдуми допоможуть президенту і місцевій владі, адже населення буде сам приймати рішення:

"Наприклад, будуємо мечеть, Зеленський сказав: буде велика мечеть, а мер міста дзвонить і каже: "Пане президент, відмінна новина - гроші витрачати не потрібно, тому що 98% киян проти". І все, і не на ньому відповідальність лежить".

Нагадаємо, Пальчевський застеріг владу від помилки, яка обернеться повстанням: буде як в США.

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