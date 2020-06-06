Градоначальник був без маски

Мера Києва Віталія Кличка застукали без маски в одному зі столичних ресторанів

Відповідне відео оприлюднив телеграм-канал Perepichka News, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Кличко без маски помітили в елітному ресторані Avalon в центрі Києва. Він підійшов до столика, за яким сиділа компанія дівчат і почав робити їм компліменти.

«Один маленький нюанс. Така класна компанія, стільки красивих дівчат. Де молоді люди?», - запитує мер Києва.

Відео, по всій видимості, зняла одна з дівчат, яка відзначала в Avalon день народження подруги.

«Головний супротивник шастанья Віталій Кличко сьогодні вночі, судячи з відео, контролював эпидситуацию в ресторані Avalon. Маршрутки та майданчики вже зайняв Тищенко, так що з електоратом перед виборами довелося працювати на рівні вище», - йдеться у підписі до відео.

Раніше ми повідомляли, мер Києва Віталій Кличко розповів, скільки грошей вдалося зібрати завдяки штрафам в столиці.

Голова КМДА відзвітував про численні порушення з боку водіїв під час онлайн-конференції 1 червня.

За словами Віталія Кличка, за квітень місяць правоохоронці виписали штрафи киянам на мільйони гривень. Мова йде про неправильної зупинки та паркування автомобілів у столиці.

Кличко Gepostet von Саша Юрченко am Samstag, 6. Juni 2020

Як повідомляла Politeka, Кличко зробив гучну заяву про повернення на ринг.

Також ми писали, що Кличко втрутився в гучний скандал в українському боксі.