У київській маршрутці водій обматюкав дружину загиблого воїна АТО

Як передає Politeka.net, про це повідомив син потерпілої Олексій Ходженко на своїй сторінці в Facebook.

За словами чоловіка, кричущий інцидент стався на 177-му маршруті.

При вході в маршрутку жінка пред'явила посвідчення "Член сім'ї загиблого". Але на це вона почула лише нецензурну лайку від водія маршрутки.

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"Отже, моя мама в черговий раз стала жертвою маршрутки-бидла. Пред'явивши посвідчення "Член сім'ї загиблого" почула купу матюків і, як висновок - По*** мені на це посвідчення", - повідомив він.

Щоб розібратися в ситуації підключилися ветерани та активісти.

Вони зібралися біля станції метро "Бориспільська", де зупиняється маршрутка. Там хотіли поспілкуватися з самим водієм та представниками компанії перевізника.

Але на зустрічі з'явився лише директор компанії, який заявив, що звільнив недобросовісного водія, а сам винуватець так і не з'явився.

Варто відзначити, що це вже не перший подібний випадок.

Раніше в Дніпропетровської області водій маршрутки накинувся на матір воїна, загиблого в Іловайську.

Водій маршрутного таксі, яка слідує по маршруту Підгородне-Дніпро, в грубій формі образив матір загиблого воїна АТО.

Але скористатися законним посвідченням і пільгами їй не вдалося. Водій маршрутки агресивно відреагував:

«Ти в АТО  служила ? Ну і що, що твій син загинув. С-ка, б-дь, знав би не ставав. Пиши скаргу я не боюся нікого», — почула вона від маршрутчика.

Нагадаємо, в Дніпрі водій маршрутки зірвався на дитину: кидав грішми і кричав

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