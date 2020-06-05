У київській маршрутці водій обматюкав дружину загиблого воїна АТО
Як передає Politeka.net, про це повідомив син потерпілої Олексій Ходженко на своїй сторінці в Facebook.
За словами чоловіка, кричущий інцидент стався на 177-му маршруті.
При вході в маршрутку жінка пред'явила посвідчення "Член сім'ї загиблого". Але на це вона почула лише нецензурну лайку від водія маршрутки.
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"Отже, моя мама в черговий раз стала жертвою маршрутки-бидла. Пред'явивши посвідчення "Член сім'ї загиблого" почула купу матюків і, як висновок - По*** мені на це посвідчення", - повідомив він.
Щоб розібратися в ситуації підключилися ветерани та активісти.
Вони зібралися біля станції метро "Бориспільська", де зупиняється маршрутка. Там хотіли поспілкуватися з самим водієм та представниками компанії перевізника.
Але на зустрічі з'явився лише директор компанії, який заявив, що звільнив недобросовісного водія, а сам винуватець так і не з'явився.
Варто відзначити, що це вже не перший подібний випадок.
Раніше в Дніпропетровської області водій маршрутки накинувся на матір воїна, загиблого в Іловайську.
Водій маршрутного таксі, яка слідує по маршруту Підгородне-Дніпро, в грубій формі образив матір загиблого воїна АТО.
Але скористатися законним посвідченням і пільгами їй не вдалося. Водій маршрутки агресивно відреагував:
«Ти в АТО служила ? Ну і що, що твій син загинув. С-ка, б-дь, знав би не ставав. Пиши скаргу я не боюся нікого», — почула вона від маршрутчика.
Нагадаємо, в Дніпрі водій маршрутки зірвався на дитину: кидав грішми і кричав
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