Київська область відтепер буде на карті зовсім іншою

Збільшення територій районів Київської області відбудеться вже незабаром, повідомляється, що це другий етап адміністративно-територіальної̈ реформи.

Законопроєкт Київської обласної державної адміністрації щодо районування області був затверджений на рівні міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова в рамках робочого засідання тиждень тому. Дане територіальне реформування приведе до того, що на Київщині замість 25 районів залишиться тільки 6. Передає Politeka.net.

Зазначається, що зміни в головних районах області районах будуть наступними: Ірпінський район стане Бучанським.

За повідомленням журналістки та ірпінської активістки Михайлини Скорик, «від конфлікту Ірпеня з Бородянкою та Вишгородом виграла Буча. Тепер наш район пропонують назвати Бучанським. Фастівський район включає в себе Боярку та Васильків. Бориспільський - Бровари. Обухівський теж зберігся. Тепер кожному з нас доведеться вчити не лише конфігурацію нових 69 громад Київщини, а й хто в якому районі опинився», - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Раніше повідомлялося, що метро у Києві незабаром можуть знову закрити на карантин.

Як повідомляє Politeka.net, карантинны обмеження можуть знову посилити, згідно з новою постановою Кабміну від 3 червня. Про це пише видання "РБК".

Згідно з рішенням уряду, місцеві влади повинні скасувати пом'якшення карантину, якщо три доби поспіль будуть порушені санітарно-епідеміологічні норми. Якщо ситуація буде погіршуватися, потрібно зібрати регіональну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і прийняти відповідне рішення. Зокрема, закрити на карантинку метро та інший транспорт в містах.

4 червня в Україні зафіксували новий антирекорд захворюваності китайським вірусом через добу інфекцію виявили у 588 осіб. поточної епідемічної ситуації в регіоні. На цьому тижні в Києві показники в столиці перевищують норму, кількість хворих зростає з понеділка. Так напередодні Моз повідомив, що Київ не відповідає критеріям безпеки: инцидентность в столиці становить 13,28 осіб на 100 тисяч населення при нормі 12.

Нагадаємо, у метро Києва оголосили нові обмеження: кого не пустять на станцію.

Як повідомляла Politeka, Кличко розповів про посилення карантину в Києві: "Ситуація непроста".

Також Politeka писала, що вдарять по українцях новими обмеженнями і правилами: "З 7 червня почнуть штрафувати за...".