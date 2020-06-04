В електропоїздах Київської області пасажири юрмляться у вагонах і не дотримуються правил безпеки

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів засновник "Громадського контролю" Укрзалізниці" Віктор Гарвона, прикріпивши фотодокази, передає Politeka.net.

На опублікованих кадрах можна зауважити, що люди щільно набиваються у вагони електричок, деякі їдуть навіть стоячи. При цьому пасажири носять маски, але стоять і сидять впритул один до одного, що неприпустимо в умовах епідемії.

"На першій картинці Бучанское напрямок, на другий Фастівське. Обидва битком, але ми програємо по щільності. Як, на жаль, і програвали в карантин. Це биток, і оселедець в тамбурах, від якої втратить свідомість будь-епідеміолог", - зазначив Віктор Гарвона.

Користувачі соціальної мережі обурилися ситуацією в київських електричках:

"У такій ситуації треба не припиняти транспортне сполучення, а збільшити кількість поїздів та автобусів, щоб було менше людей в транспорті, "як вони хочуть!!!"; "Тварюки, знущаються над людьми. Цих електричок і до того не вистачало"; "А що б ви сказали, якщо пустили одну електричку? Щоб цього не було, треба відновити нормальний рух транспорту. Тому що кожна людина намагається дістатися до місця роботи, але при цьому, неможливо нормально добиратися".

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