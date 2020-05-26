Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, когда и как возобновят работу городские электрички
Как сообщает Politeka.net, он раскрыл планы КГГА во время онлайн-брифинга 26 мая.
По словам киевского мэра, электропоезда запустят одновременно с другим железнодорожным транспортом Украины. Этот момент прописан в плане Кабмина по выходу из карантина.
"Уже с 1 июня в Украине планируют возобновить железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном и межобластном сообщении. В том числе, и в городской электричке", - подчеркнул Виталий Кличко.
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Глава КГГА подчеркнул, что электричка принадлежит предприятию "Укрзализныця" - именно у него заказали ремонт транспортных средств. Мэр сообщил, что отдадут на ремонт в ближайшее время. По его словам, проблемы назрели уже давно.
"В частности, планируется выполнить 48 текущих ремонтов электропоездов. А также - их техническое обслуживание. Потому что много лет никто не занимался обновлением этих электричек".
Киевляне обратились к градоначальнику в социальных сетях и указали, что еще нужно исправить в столичном транспорте:
"Планируется ли как-то брендировать вагоны городской электрички, ведь внешний дизайн вагонов (покраска) еще с далеких 70-х годов? Возьмите за образец Латвию, Литву, Эстонию, там полно таких же электричек ЕР9М, но посмотрите на их дизайн"; "Потому что много лет никто не занимался обновлением этих электричек". Кто же этот никто? Наверное папередники"; "Когда восстановите станцию Русановка?".
Напомним, Кличко объяснил, куда ушли деньги на дороги в Киеве: "Теперь у мэрии проблема".
Как сообщала Politeka, Кличко рассказал об ужесточении карантина в Киеве: "Ситуация непростая".
Также Politeka писала, что Кличко рассказал, когда в Киеве заработают торговые центры: "Пора заканчивать".