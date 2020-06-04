В электропоездах Киевской области пассажиры толпятся в вагонах и не соблюдают правила безопасности

Об этом на своей странице в Facebook рассказал основатель "Общественного контроля" "Укрзализници" Виктор Гарвона, прикрепив фотодоказательства, передает Politeka.net.

На опубликованных кадрах можно заметить, что люди плотно набиваются в вагоны электричек, некоторые едут даже стоя. При этом пассажиры носят маски, но стоят и сидят вплотную друг к другу, что недопустимо в условиях эпидемии.

"На первой картинке Бучанское направление, на второй Фастовское. Оба битком, но мы проигрываем по плотности. Как, к сожалению, и проигрывали в карантин. Это биток, и селедка в тамбурах, от которой потеряет сознание любой эпидемиолог", - отметил Виктор Гарвона.

Пользователи социальной сети возмутились ситуацией в киевских электричках:

"В такой ситуации надо не прекращать транспортное сообщение, а увеличить количество поездов и автобусов, чтоб было меньше людей в транспорте, "как они хотят!!!"; "Твари, издеваются над людьми. Этих электричек и до того не хватало"; "А что бы вы сказали если пустили одну электричку? Чтобы этого не было, надо восстановить нормальное движение транспорта. Потому что каждый человек пытается добраться до места работы, но при этом, невозможно нормально добираться".

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