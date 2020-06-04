Як таке допустили?

Пасажири станції метро "Деміївська" в Києві опинилися під загрозою через невідомого явища

Як повідомляє Politeka.net, фото надзвичайної події з'явилися в соціальній мережі "Facebook".

На знімку видно, що в метро обірвалася одна з підвісок інформаційного табло, яке вказує напрямок поїздів. Конструкція загрозливою повис під стелею, загрожуючи впасти в будь-який момент.

"На станції метро Деміївська з невідомих явищ ледь не впало інформаційне табло. Може, Скайли з Малдером час кликати, бо пахне якоюсь потойбічною інопланетної силою", - пише спільнота "Київ Оперативний".

Користувачі соціальної мережі відреагували на подію в коментарях. Багато припустили, що всьому виною недбалість співробітників метрополітену, які закріплювали табло:

"Дуже дивні справи"; "Втомилося..."; "Вібрація!"; "Руками з ж*пи пахне, як зазвичай"; "Це вірус винен".

Раніше стало відомо, що з 1 липня київське метро повністю переходить на електронні квитки і перестає приймати жетони. Для пільгового проїзду будуть діяти посвідчення.

Нагадаємо, у метро Києва оголосили нові обмеження: кого не пустять на станцію.

Як повідомляла Politeka, Кличко розповів про посилення карантину в Києві: "Ситуація непроста".

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