Нетвереза комунальниця придумала креативний спосіб помститися незадоволеним киянам

Як повідомляє Politeka.net, очевидці зняли витівку жінки на відео і опубликовлаи у соцмережі Facebook (щоб подивитися, скрольте сторінку вниз).

На Микільській Борщагівці неадекватна співробітниця комунальної служби влаштувала дебош під вікнами житлового будинку. А коли місцеві жителі обурились - вирішила їх покарати.

"Бачили дніще? На цьому відео працівниця ЖЕКу хильнула чекушку "горілки, почала ламати кущ, а на зауваження жінки з вікна будинку по вул. Ромена Роллана, 13, сказала: "зараз вам нароблю під вікно, шоб не гавкали", - повідомляють очевидці.

На опублікованих кадрах видно, що жінка таки зняла штани і привела свої погрози у виконання. Її колега незворушно спостерігав за тим, що відбувається, мабуть, таке у них в порядку речей. Сама учасниця скандалу заявила, що працює в ЖК-сервісі №13.

Бачили дніще? На цьому відео працівниця ЖЕКу хильнула чекушку" горілки, почала ламати кущ, а на зауваження жінки з вікна будинку по вул. Ромена Роллана, 13, сказала: "зараз вам нароблю під вікно, шоб не гавкали". Прям майстриня своєї справи. Їй Богу. Відео: Igor Koltunov Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 31. Mai 2020

Раніше комунальники нацькували на поліцію жителів столиці, які вирішили привести в порядок підземний перехід біля станції "Площа Льва Толстого". Співробітниця комунального сервісу викликала правоохоронців із-за незаконної прибирання, проте незабаром швидко змінила свою версію і послалася на шум від міні-мийки. На щастя, поліцейські виявилися більш адекватними, похвалили ентузіастів і запропонували продовжити в інший час.

Нагадаємо, "новий фонтан Кличко": в центрі Києва прорвало трубу, з'явилося відео ПП.

Як повідомляла Politeka, центр Києва залило окропом після аварії: відео потопу.

Також Politeka писала, ремонтна машина провалилася під асфальт в центрі Києва, фото: "Повинна була лагодити".