Нетвереза комунальниця придумала креативний спосіб помститися незадоволеним киянам
Як повідомляє Politeka.net, очевидці зняли витівку жінки на відео і опубликовлаи у соцмережі Facebook (щоб подивитися, скрольте сторінку вниз).
На Микільській Борщагівці неадекватна співробітниця комунальної служби влаштувала дебош під вікнами житлового будинку. А коли місцеві жителі обурились - вирішила їх покарати.
"Бачили дніще? На цьому відео працівниця ЖЕКу хильнула чекушку "горілки, почала ламати кущ, а на зауваження жінки з вікна будинку по вул. Ромена Роллана, 13, сказала: "зараз вам нароблю під вікно, шоб не гавкали", - повідомляють очевидці.
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На опублікованих кадрах видно, що жінка таки зняла штани і привела свої погрози у виконання. Її колега незворушно спостерігав за тим, що відбувається, мабуть, таке у них в порядку речей. Сама учасниця скандалу заявила, що працює в ЖК-сервісі №13.
Раніше комунальники нацькували на поліцію жителів столиці, які вирішили привести в порядок підземний перехід біля станції "Площа Льва Толстого". Співробітниця комунального сервісу викликала правоохоронців із-за незаконної прибирання, проте незабаром швидко змінила свою версію і послалася на шум від міні-мийки. На щастя, поліцейські виявилися більш адекватними, похвалили ентузіастів і запропонували продовжити в інший час.
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