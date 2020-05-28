У Києві озброєний чоловік накинувся на пасажирів маршрутки
Подробиці і кадри з місця події опублікувала у Facebook прес-служба Патрульної поліції столиці, передає Politeka.net.
За даними правоохоронців, 27 травня один з пасажирів маршрутного таксі дістав предмет, схожий на пістолет, і почав погрожувати оточуючим людям. Один з очевидців подзвонив в поліцію і повідомив про агресивний пасажира.
Патрульні перехопили маршрутку на проспекті Степана Бандери. В салоні вони помітили чоловіка у нетверезому стані, який дебоширив і нецензурно лаявся. Під час огляду при ньому знайшли ймовірне зброю і боєприпаси.
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На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронцям належить розібратися в ситуації і оцінити дії затриманого.
Раніше, 26 травня, група невідомі розстріляли громадянина Чорногорії на вулиці Драгомирова у Печерському районі. Зловмисники втекли з місця злочину на автомобілі, який спалили у провулку. 37-річного постраждалого доставили в лікарню. За даними правоохоронців, потерпілий перебуває в міжнародному розшуку, як глава наркокартелю.
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