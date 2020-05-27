Мер Віталій Кличко назвав точну дату відкриття торгових центрів в Києві
Як повідомляє Politeka.net, про це він розповів 27 травня під час онлайн-брифінгу.
"Хочу повідомити, що сьогодні комісія з надзвичайних ситуацій міста прийняла рішення про відкриття в столиці торгово-розважальних центрів (без роботи розважальних зон)", - заявив голова КМДА.
Він додав, що ТРЦ дозволять відкривати з 30 травня. Закладам зможуть працювати за умови дотримання всіх санітарно-епідемічних норм та регламентів.
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В той же день зможуть відкритися готелі - поки діють обмеження на громадське харчування, їм доведеться годувати постояльців на винос або носити їжу до кімнати. Після відкриття для готелів будуть діяти суворі вимоги: перевірка температури співробітників і клієнтів, носіння маски поза номерів і не більше однієї особи на 10 квадратних метрів у вестибюлях.
"Для готелів прописані чіткі вимоги, які вони повинні дотримуватися", - підкреслив градоначальник.
Варто відзначити, що хостели поки що відкривати не збираються, а "рішення про роботу ресторанів і кафе столиці комісія з надзвичайних ситуацій прийме окремо".
Раніше, з 25 травня, в Києві відновив роботу метро. Вже через два дні Кличко вирішив ввести обмеження і розпорядився обмежити пропуск на станції в годину пік.
Нагадаємо, Кличко пояснив, куди пішли гроші на дороги в Києві: "Тепер у мерії проблема".
Як повідомляла Politeka, Кличко розповів про посилення карантину в Києві: "Ситуація непроста".
Також Politeka писала, що Кличко розповів, коли в Києві запрацюють торгові центри: "Пора закінчувати".