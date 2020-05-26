Мер Києва Віталій Кличко розповів, коли і як відновлять роботу міські електрички
Як повідомляє Politeka.net, він розкрив плани КМДА під час онлайн-брифінгу 26 травня.
За словами київського мера, електропоїзди запустять одночасно з іншим залізничним транспортом України. Цей момент прописаний у плані Кабміну щодо виходу з карантину.
"Вже з 1 червня в Україні планують відновити залізничні пасажирські перевезення в міському, регіональному та міжобласному сполученні. В тому числі, і у міській електричці", - наголосив Віталій Кличко.
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Голова КМДА підкреслив, що електричка належить підприємству "Укрзалізниця" - саме у нього замовили ремонт транспортних засобів. Мер повідомив, що віддадуть на ремонт найближчим часом. За його словами, проблеми назріли вже давно:
"Зокрема, планується виконати 48 поточних ремонтів електропоїздів. А також - їх технічне обслуговування. Тому що багато років ніхто не займався відновленням цих електричок".
Кияни звернулися до градоначальника в соціальних мережах і вказали, що ще потрібно виправити в столичному транспорті:
"чи Планується якось брендувати вагони міської електрички, адже зовнішній дизайн вагонів (фарбування) ще з далеких 70-х років? Візьміть за зразок Латвію, Литву, Естонію, там повно таких же електричок ЕР9М, але подивіться на їх дизайн"; "Тому що багато років ніхто не займався відновленням цих електричок". Хто ж цей ніхто? Напевно папєрєднікі"; "Коли відновіть станцію Русанівка?".
Нагадаємо, Кличко пояснив, куди пішли гроші на дороги в Києві: "Тепер у мерії проблема".
Як повідомляла Politeka, Кличко розповів про посилення карантину в Києві: "Ситуація непроста".
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