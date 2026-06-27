Підвищення тарифів на комунальні послуги в Киїівській області відображає загальну тенденцію поступового вирівнювання вартості послуг.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Киїівській області фіксується одразу в кількох громадах регіону, де перегляд вартості водопостачання та водовідведення вже набув чинності або готується до запуску, повідомляє Politeka.

У місті Обухів споживачі водоканального підприємства тепер сплачують 131,7 грн за кубометр із ПДВ. Рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради наприкінці травня, пояснюючи його зростанням витрат на утримання мереж і ресурсне забезпечення.

Додаткове коригування відбувається і в селищних громадах. У Бородянка з липня очікується новий рівень оплати — 139,34 грн за кубометр, що майже вдвічі перевищує попередні розрахунки.

Паралельно перегляд параметрів готує Ірпіньводоканал. Наразі мешканці сплачують 56,88 грн, тоді як економічно обґрунтована модель оцінюється на рівні 83,41 грн за кубометр із ПДВ.

У різних громадах області вже сформувався широкий діапазон вартості послуг. Наприклад, у Яготин показник тримається на рівні 80,85 грн, у Українка — 89,78 грн, а в окремих комунальних структурах Володарки та Узина він коливається в межах 83–85 грн.

У комунальному секторі пояснюють, що перегляд пов’язаний із зростанням витрат на електроенергію, реагенти та технічне обслуговування інфраструктури. Також враховується необхідність модернізації обладнання та стабілізації роботи мереж.

У підсумку підвищення тарифів на комунальні послуги в Киїівській області відображає загальну тенденцію поступового вирівнювання вартості послуг до рівня фактичної собівартості, що вже охоплює більшість громад регіону.

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