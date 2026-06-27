Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области фиксируется сразу в нескольких общинах региона, где пересмотр стоимости водоснабжения и водоотведения уже вступил в силу или готовится к запуску, сообщает Politeka.

В городе Обухов потребители водоканального предприятия теперь платят 131,7 грн. за кубометр с НДС. Решение принял исполнительный комитет городского совета в конце мая, объясняя его ростом расходов по содержанию сетей и ресурсному обеспечению.

Дополнительная корректировка происходит и в поселковых общинах. В Бородянке с июля ожидается новый уровень оплаты — 139,34 грн за кубометр, что почти вдвое превышает предварительные расчеты.

Параллельно просмотр параметров подготавливает Ирпеньводоканал. Сейчас жильцы платят 56,88 грн, в то время как экономически обоснованная модель оценивается на уровне 83,41 грн за кубометр с НДС.

В разных общинах области уже сформировался широкий диапазон стоимости услуг. Например, у Яготина показатель держится на уровне 80,85 грн, у Украинка - 89,78 грн, а в отдельных коммунальных структурах Володарки и Узина он колеблется в пределах 83-85 грн.

В коммунальном секторе объясняют, что пересмотр связан с ростом затрат на электроэнергию, реагенты и техническое обслуживание инфраструктуры. Учитывается также необходимость модернизации оборудования и стабилизации работы сетей.

В итоге повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области. отражает общую тенденцию постепенного выравнивания стоимости услуг до уровня фактической себестоимости, охватывающей уже большинство общин региона.

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