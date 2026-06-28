Саме такий виглядає прогноз погоди на тиждень з 29 червня по 5 липня в Києві у контексті переходу від спеки до більш вологої та нестійкої літньої фази.

Прогноз погоди на тиждень з 29 червня по 5 липня в Києві свідчить про те, що в цей період над столицею утримуватиметься нестійкий характер атмосфери з чергуванням спекотних днів, локальних опадів і коротких періодів прояснень, повідомляє Politeka.

На старті тижня домінуватиме спекотна повітряна маса. 29 червня стане піковим за температурними показниками — до +35° у денні години, із щільною хмарністю та високим тепловим навантаженням. Опади не прогнозуються, проте вологість залишатиметься помірною. 30 числа атмосферна ситуація дещо вирівняється: ранок пройде під ясним небом, але ближче до вечора хмарний фронт посилиться, що вказує на зміну циркуляції повітря.

Початок липня збережеться теплим, але менш стабільним. 1 числа після ранкової ясності очікується наростання хмарності у другій половині доби. Температурний фон триматиметься біля +31°, а показники вологості поступово зростатимуть. 2 липня стане ключовим у тижневій динаміці — через проходження активнішої хмарної системи прогнозується тривалий дощ, який охопить майже всю добу та знизить комфортність погодних умов.

Середина періоду принесе коротке відновлення стабільності. 3 липня очікується переважно ясна погода з сухим повітрям у денний час, хоча вечір знову перейде у хмарний режим. 4 числа атмосферний баланс знову зміниться: ранкові години залишаться спокійними, однак у другій половині дня зросте ймовірність опадів, включно з дрібним дощем увечері.

Фінал тижня, 5 липня, проходитиме під впливом вологої та прохолоднішої повітряної маси. Ранок ще збереже відносну ясність, але вдень і ближче до вечора очікується посилення опадів, що може вплинути на загальну погодну динаміку доби.

Саме такий виглядає прогноз погоди на тиждень з 29 червня по 5 липня в Києві у контексті переходу від спеки до більш вологої та нестійкої літньої фази.

Джерело: sinoptik

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