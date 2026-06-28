Именно так выглядит прогноз погоды на неделю с 29 июня по 5 июля в Киеве в контексте перехода от жары к более влажной и неустойчивой летней фазе.

Прогноз погоды на неделю с 29 июня по 5 июля в Киеве свидетельствует о том, что в этот период над столицей будет неустойчивый характер атмосферы с чередованием жарких дней, локальных осадков и коротких периодов прояснений, сообщает Politeka.

На старте недели доминирует жаркая воздушная масса. 29 июня станет пиковым по температурным показателям – до +35° в дневные часы, с плотной облачностью и высокой тепловой нагрузкой. Осадки не прогнозируются, однако влажность будет оставаться умеренной. 30 числа атмосферная ситуация несколько выровняется: утро пройдет под ясным небом, но к вечеру облачный фронт усилится, что указывает на изменение циркуляции воздуха.

Начало июля сохранится тёплым, но менее стабильным. 1 числа после утренней ясности ожидается нарастание облачности во второй половине суток. Температурный фон будет держать около +31°, а показатели влажности будут постепенно расти. 2 июля станет ключевым в недельной динамике — из-за прохождения более активной облачной системы прогнозируется длительный дождь, который охватит почти все сутки и снизит комфортность погодных условий.

Середина периода принесет краткое восстановление стабильности. 3 июля ожидается преимущественно ясная погода с сухим воздухом в дневные часы, хотя вечер снова перейдет в облачный режим. 4 числа атмосферный баланс снова изменится: утренние часы останутся спокойными, однако во второй половине дня возрастет вероятность осадков, включая мелкий дождь вечером.

Финал недели, 5 июля, будет проходить под влиянием более влажной и прохладной воздушной массы. Утро сохранит относительную ясность, но днем ​​и ближе к вечеру ожидается усиление осадков, что может повлиять на общую погодную динамику суток.

Именно так выглядит прогноз погоды на неделю с 29 июня по 5 июля в Киеве в контексте перехода от жары к более влажной и неустойчивой летней фазе.

Источник: sinoptik

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