У Києві вишикувалася 200-метрова черга на тролейбус
Як повідомляє Politeka.net про це на своєму Facebook повідомив журналіст Сергій Костеж.
"Люди півтори години стоять в 200-метровій черзі на тролейбус. Причому стоять не тільки троєщинці, але і жителі Дарниці, які з п'яти ранку їхали сюди, що звідси(!!!) їхати на Петрівку. А все тому, що хтось скасував карантин, але не запустив транспорт", – написав журналіст.
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До речі, 22 травня Міністерство охорони здоров'я опублікувало таблицю, згідно з якою Київ і Київська область поки не готові до послаблення карантину
За даними Моз, в столиці загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення становить 15,6 при необхідних менше 12 осіб.
Тобто, якщо слідувати постановою Кабміну від 20 травня, що і метро, і дитячі садки в Києві в зазначений мером час (25 травня) можуть не відкритися, звичайно, якщо ситуація кардинально не зміниться.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко розповів, коли і який транспорт почне працювати в звичайному режимі.
"З дотриманням усіх норм та регламентів у Києві з 23 травня у звичайному режимі почне працювати наземний громадський транспорт: автобуси, трамваї, тролейбуси. З 25 травня буде відновлена робота метрополітену", - повідомив київський мер.
Нагадаємо, Кличко вирішив відкрити метро, але залякав киян наслідками: "Будьте розсудливими".
Як повідомляла Politeka, Кличко розповів про посилення карантину в Києві: "Ситуація непроста".
Також Politeka писала, що Моз заявив про запуск метро в Києві, названа дата: "Давно вже пора".