У Києві вишикувалася 200-метрова черга на тролейбус

Як повідомляє Politeka.net про це на своєму Facebook повідомив журналіст Сергій Костеж.

"Люди півтори години стоять в 200-метровій черзі на тролейбус. Причому стоять не тільки троєщинці, але і жителі Дарниці, які з п'яти ранку їхали сюди, що звідси(!!!) їхати на Петрівку. А все тому, що хтось скасував карантин, але не запустив транспорт", – написав журналіст.

Доброе утро! А вот еще кое-что интересное от Віталій Кличко и Київська міська державна адміністрація - КМДА. Люди полтора часа стоят в 200-метровой очереди на троллейбус. Причем стоят не только троещинцы, но и жители Дарницы, которые с пяти утра ехали сюда, что отсюда(!!!) ехать на Петровку. А все потому, что кто-то отменил карантин, но не запустил транспорт, ага. Конечно же, стояние часами на ледяном ветру без социальной дистанции способствует здоровью людей и очень укрепляет человеческий организм. Helen Zorina Gepostet von Sergii Kostezh am Donnerstag, 21. Mai 2020

До речі, 22 травня Міністерство охорони здоров'я опублікувало таблицю, згідно з якою Київ і Київська область поки не готові до послаблення карантину

За даними Моз, в столиці загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення становить 15,6 при необхідних менше 12 осіб.

Тобто, якщо слідувати постановою Кабміну від 20 травня, що і метро, і дитячі садки в Києві в зазначений мером час (25 травня) можуть не відкритися, звичайно, якщо ситуація кардинально не зміниться.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко розповів, коли і який транспорт почне працювати в звичайному режимі.

"З дотриманням усіх норм та регламентів у Києві з 23 травня у звичайному режимі почне працювати наземний громадський транспорт: автобуси, трамваї, тролейбуси. З 25 травня буде відновлена робота метрополітену", - повідомив київський мер.

Нагадаємо, Кличко вирішив відкрити метро, але залякав киян наслідками: "Будьте розсудливими".

Як повідомляла Politeka, Кличко розповів про посилення карантину в Києві: "Ситуація непроста".

Також Politeka писала, що Моз заявив про запуск метро в Києві, названа дата: "Давно вже пора".