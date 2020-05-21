Мер Києва Віталій Кличко не поспішає відкривати школи і дитячі садки в столиці

Як повідомляє Politeka.net, про це глава КМДА розповів під час брифінгу 20 травня.

За словами мера, влада Києва планує відкривати навчальні заклади не раніше, ніж через два тижні після дозволу Кабміну. Саме стільки часу КМДА знадобиться, щоб підготувати їх до відновлення роботи. Як зазначив Віталій Кличко, чиновники вже підготували план, враховуючи рекомендації з Китаю і Південної Кореї.

"Відкриття садків і шкіл у столиці буде можливим для відвідування не раніше, ніж через 10-14 днів після рішення уряду. Сьогодні головне - створити безпечні умови для дітей", - підкреслив він.

Мер додав, що влада вже вживають заходів, щоб забезпечити безпеку киян під час карантину. Зокрема, перевіряють співробітників установ на наявність вірусу, проводять інструктажі, закуповують дезінфікуючі засоби.

"Батьки теж повинні свідомо ставитися до ситуації, в якій будуть працювати садки і школи. І надавати правдиву інформацію про стан здоров'я своїх дітей та інших членів сім'ї. Сади не повинні стати новими центрами захворювання!", - звернувся Віталій Кличко до городян.

Кияни, в свою чергу, обурилися відстрочкою. Представники дитсадків пишуть, що вже повністю готові до відкриття:

"А 2 місяці не вистачило на підготовку садів до відкриття ? 🤦🏻‍♀️"; "Зможуть відкритися приватні садки одразу після рішення уряду? У нас все готове до відкриття. У п'ятницю плануємо тренінг для персоналу і з понеділка, 25 травня, хочемо відкриватися!"; "А чому не зараз почати підготовку, все одно час відкривати садки настане? І сади можуть бути підготовлені до вирішення уряду і відкритися на дату, яку дозволить уряд"; "Нічого з вище зазначеного, поки не здійснено!!!"; "Цирк, а за 2 місяці карантину не змогли підготувати сади до роботи, робили ці 2 місяці якщо потрібно тільки 10-14 днів... чекають рішення Кабміну, а потім тільки будуть готувати, у мене просто немає слів, пане Кличко, ви що зовсім тютю?".

Нагадаємо, Кличко вирішив відкрити метро, але залякав киян наслідками: "Будьте розсудливими".

Як повідомляла Politeka, Кличко розповів про посилення карантину в Києві: "Ситуація непроста".

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