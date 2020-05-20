Протест з вимогою звільнити керівника Офісу президента Андрія Єрмака відбувся в Києві

Акцію потроїв Національний Корпус біля Маріїнського парку, де проходила прес-конференція президента Володимира Зеленського, повідомляє Politeka.net.

«Ми вважаємо, що особа, яка сприяє реалізації політики держави-агресора РФ, і яка ймовірно причетна до вчинення злочинів проти основ нацбезпеки України та корупційних правопорушень, має бути звільнена з посади керівника Офісу Президента», - йдеться у зверненні представників Нацкорпуса, яке передали Зеленському.

В ході протесту учасники запалили димові шашки. На акцію вони вийшли з плакатом, на якому розміщено портрет чинного глави Офісу президента і напис «Єрмак Z’ебися».

Активісти зазначили, що подібні акції протесту проти Єрмака проведуть сьогодні також по всій Україні під стінами облдержадміністрацій.

Раніше акція проти Єрмака пройшла 12 травня під Офісом президента. Учасники акції закликали керівника Офісу президента України Андрія Єрмака не здавати українських інтересів Росії.

В ході протесту активісти підпалили велосипедну шину у відрі. Після цього одну з активісток затримали.

Нагадаємо, як на Майдані: новий бунт спалахнув у Києві, ніякої карантин не допоможе, кадри з місця.

Як повідомляла Politeka, масовий бунт охопив ще одну область, українці пішли на крайні заходи, траса перекрита: кадри.

Також Politeka писала, що новий бунт під вікнами Зеленського, українці знайшли несподіваний спосіб достукатися до президента: кадри.