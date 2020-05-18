Російський клуб у Києві влаштував гучну вечірку під час карантину

Як повідомляє Politeka.net, кияни опублікували кадри заборонених гулянь у соціальних мережах (щоб подивитися відео, скрольте вниз).

За словами очевидців, в ніч на 16 травня елітний нічний клуб "Queen" на Набережному шосе відновив свою роботу, всупереч обмеженням. На кадрах видно, що в залі багато людей: всі столики зайняті, до того ж, відвідувачі танцюють на танцполі.

Співробітники клубу використовують засоби захисту, а ось більшість гостей закладу відпочивали без масок і не дотримували безпечну дистанцію. Деякі кияни пишуть у соціальних мережах, що для них "карантин закінчився", і вони "скучили" по нічних гулянь. На одному з відео можна помітити, що біля входу в клуб стоять десятки автомобілів.

Користувачі соціальних мереж прокоментували ситуацію. Багато з них обурилися порушенням карантину:

"Що наша доблесна міліція ?!!!? І????? Що штраф у 17000? І?!!!! Звичайно це все пройде повз))))) у нас же "Самоізоляція" за документами а не карантин, як в адекватних країнах"; "Де ці люди, які кричать "Сидіть вдома"??? Де ті хто каже що через церков все хворіють?? Слабо під клуб піти покричати??"; "А вранці вони підуть по кав'ярнях і кав'ярні закриють через поширення"; "Закрити їх там всіх на 14 діб - нехай гарненько потусят, заодно і на карантині посидять"; "Не Велюром єдиним".

Корона для королів та королев Коротко про те, як столична "елітка" норм карантину дотримується. Клуб Queen (належить росіянам, раптом що), Київ, ніч із суботи на неділю ¯\_(ツ)_/¯ Саме час робити офіційний ребрендинг і називатися COVID-19. Коронавірус - є щось королівське (с) https://bit.ly/36epxgM Gepostet von Букви am Sonntag, 17. Mai 2020

Варто відзначити, що клуб "Queen" належить російському холдингу Bulldozer Group. Раніше він прославився скандалом з екс-головою Митної служби Максимом Нефедовим.

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