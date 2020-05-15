У Солом'янському районі Києва чоловік погрожував підірвати гранату, не бажаючи надягати маску

Як повідомляє Politeka.net, про таку подію розповіла прес-служба столичної Нацполиции.

15 травня в супермаркеті на вулиці Кудряшова прогримів скандал, який ледве не закінчився трагедією. За даними правоохоронців, охоронець зробив зауваження одному з відвідувачів, який увійшов в приміщення без захисної маски. У відповідь 38-річний чоловік дістав з кишені гранату РГД-5 і погрожував вибухом.

Працівники магазину викликали поліцію. На місце пригоди невдовзі прибули вибухотехніки і патрульні, які затримали порушника. У нього в кишені дійсно виявили гранату і дві сигнальні ракети - предмети відправили на експертизу.

Слідчі почали досудове розслідування за ознаками хуліганства. Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі.

Раніше стало відомо, що росіянин погрожував підірвати житловий будинок в Києво-Святошинському районі. Спочатку чоловік озброївся ножем і відібрав мобільні телефони у трьох жителів села Святопетровское, а потім закрився в своїй квартирі і почав викрикувати погрози. В результаті поліцейський спецназ пішов на штурм, проник у квартиру і затримали зловмисника.

Нагадаємо, неадекват з ножем атакував людей у Києві, з'їхалися силовики: фото.

Як повідомляла Politeka, масштабна пожежа спалахнула на ринку в Києві, дим видно здалеку: кадри ПП.

Також Politeka писала, що у храму в Києві відкрили стрілянину: з'їхалися силовики, кадри.