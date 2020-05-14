Президент України Володимир Зеленський пояснив народові, що буде якщо зараз відкрити метро, кінотеатри та інше

У своєму відеозверненні 13 травня голова держави заговорив про страшні наслідки, якщо поспішити з ослабленням карантину.

"Нам взагалі не складно підписати папір, відкрити метро і дозволити концерти. Але якими будуть наслідки: мільйон хворих? Хто хоче, щоб картинки з фільмів про апокаліпсис стали реальністю для вашого міста?", - поцікавився президент.

Зеленський анонсував другий етап зняття обмежень на 22 травня, який буде стосуватися спортивних змагань, готелів, проведення ЗНО. І підкреслив, що найближчі дні стануть ключовими.

"Кожен наступний етап пом'якшення можливий тільки тоді, коли ми досягнемо конкретних показників. Я ще раз прошу вас порівняти нашу статистику і показники інших країн, зокрема сусідів. Нам вдається утримувати ситуацію завдяки своєчасним діям і вашій підтримці. Давайте це продовжимо", - заявив президент, додавши, що коли хтось з українців не одягає маску - це віддаляє момент повернення до нормального життя.

За словами Зеленського, він розуміє, що всіх цікавить, яким буде літо, як планувати відпустку, коли дозволять літаки, поїзди, коли знову запрацюють кінотеатри, пляжі і метро".

"Відповідь проста: все це залежить від нас з вами", - резюмував гарант.

Дорогі українці! В останні дні тема пожеж втратила хайп для деяких ЗМІ. Однак наші пожежники й рятувальники продовжували свою щоденну роботу. І станом на сьогодні в Житомирській області подолано більшість осередків вогню, а на території Зони відчуження всі пожежі у лісових масивах ліквідовано. Дякую за вашу тяжку працю. Крім того, сьогодні відбулося засідання Верховної Ради України. Незважаючи на всі чутки та звинувачення, на весь бруд і тиск, депутати ухвалили багатостраждальний «банківський закон». Ваше рішення стало зеленим світлом для отримання Україною важливої фінансової підтримки – це мільярди доларів США. Ну і про найголовніше. Уже третій день ми з вами живемо в режимі першого етапу пом’якшення карантину. Ключове слово – пом’якшення. Не скасування, не кінець, а саме пом’якшення. І стосується воно лише окремих видів діяльності. Другий етап пом’якшення карантину планується на 22 травня. Він торкнеться, зокрема, спортивних змагань, роботи готелів, проведення ЗНО та іншого. Кожен наступний етап пом’якшення можливий тільки тоді, коли ми досягнемо конкретних показників. Я вкотре прошу вас порівняти нашу статистику та показники інших країн, зокрема сусідів. Нам вдається втримувати ситуацію завдяки вчасним діям і вашій підтримці. Давайте це продовжимо. Будь ласка, будьте відповідальними – залишайтеся вдома, носіть маски, коли потрібно вийти на вулицю, дотримуйтеся заходів гігієни. Кожен з нас має бути невід’ємною частиною єдиного війська – і тільки тоді ми переможемо хворобу. Gepostet von Володимир Зеленський am Mittwoch, 13. Mai 2020

Раніше ми повідомляли, влада Києва заявили про запуск метро після 22 травня, що вже наступного тижня. Процес буде йти поступово з поетапним нарощуванням маршрутів і рухомого складу. При цьому передбачається, що свідомі кияни будуть їздити тільки на роботу і у важливих невідкладних справах. Індивідуальні засоби захисту у вигляді масок, рукавичок також ніхто не відміняв, як і дотримання соціальної дистанції.

Нагадаємо, українці зможуть позбутися від масок, Ляшко розкрив подробиці: «обмеження знімуть…»