На Київ цієї ночі обрушиться штормовий вітер та сильний дощ

Штормове попередження увечері в середу, 6 травня, оголосив Укргідрометцентр. За прогнозами синоптиків, сильні дощі будуть йти в столиці з ночі до ранку 7 травня. У зв'язку з цим у Києві оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

Бригади Київавтодору повинні виїхати на об'єкти, які можуть бути підтоплені в результаті злив. Зокрема, вони вже працюють біля станції метро «Лівобережна».

До ліквідації наслідків негоди підготували вже 72 одиниці техніки.

За прогнозами синоптиків, менш ніж за 12 годин у столиці випаде від 15 до 49 мм опадів, що дорівнює майже середній місячній нормі для травня.

До цього ми повідомляли про те, що відразу кілька областей постраждали від раптових сильних злив, що обрушилися на країну 1-2 травня.

Відомо, що потужні зливи пройшли в Сумах 1 травня, в результаті чого кілька вулиць в місті просто пішли під воду. Відзначається, що каналізації не впоралися з великими об'ємами води.

Вже 2 травня синоптик Наталка Діденко попередила, що одразу в чотирьох областях України пройдуть зливи з грозами та градом. Негода насувалася на Київську, Житомирську, Черкаську та Одеську області. Пізніше в мережі стали з'являтися кадри з Києва та Київської області. Через негоду в столиці навіть оголосили штормове попередження.

Наголошується, що негода накрила столицю буквально за кілька хвилин. Гроза гриміла по всьому Києву, а в деяких районах навіть випав град.

Нагадаємо, град і сильні зливи наробили лиха в Україні, вулиці пішли під воду: кадри раптової стихії.

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