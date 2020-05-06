Мер Києва Віталій Кличко розповів, скільки ще будуть діяти обмеження на громадський транспорт

Як повідомляє Politeka.net, голова КМДА розкрив плани під час онлайн-конференції 6 травня.

За словами київського мера, найближчим часом ситуація в столиці залишиться незмінною. Люди зможуть скористатися громадським транспортом не раніше, ніж через два тижні.

"Коли ми говоримо про перший етап ослаблення, то мова йде про пом'якшення і поступовий вихід з карантину, а не про повне зняття всіх обмежень. Наземний громадський транспорт буде працювати на першому етапі в обмеженому режимі, до 22 травня точно", - заявив Віталій Кличко.

Мер додав, що незабаром влада міста планують збільшити маршрути для електротранспорту. Він також закликав бізнесменів самим вирішити питання з розвезенням співробітників. Метро ж, за словами Кличка, запрацює лише за рішенням Кабміну.

Кияни у соціальних мережах обурилися зволіканням з боку мерії. Вони докоряли Віталія Кличка у тому, що він не може зробити нормальні умови для проїзду:

"Я вчора потрапила в пробку, коли їхала на Печерськ з мосту Метро. Машин мільйони"; "Запускайте транспорт і робіть пропуску для всіх працюючих людей! В країні немає карантину або надзвичайного стану банки люди вимагають оплат за кредитами а орендодавці житла або офісних приміщень оплати оренди! Досить цього фарсу!"; "Реальність показала, що ви відірвані від людей і їх можливостей. Ви навіть близько не орієнтуєтеся в тих можливостях, які фактично створюєте. Поставте свої службові та особисті авто і дістаньтеся на роботу хоч раз в нинішніх умовах!"; "Пропоную не платити за комуналку, поки не включать весь транспорт. Люди не можуть доїхати на роботу й заробити, з яких коштів платити?".

Нагадаємо, Кличко попередив киян про нові правила карантину: "Сьогодні в столиці вже...".

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