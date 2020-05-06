Після потужних злив у самому центрі Києва з'явився величезний провал

Як повідомляє Politeka.net, кияни помітили провалля і опублікували кадри в соціальній мережі Facebook.

Асфальт обвалився на проїжджій частині біля будівлі 14/24 на Кловському узвозі. Величезна воронка займає цілу смугу. Співробітники комунальної служби

комунальники вже перекрили небезпечну ділянку.

Кияни повідомляють, що рух на Кловському узвозі сильно утруднено. З-за самого провалу і загороджень навколо нього по вулиці не можна ні пройти, ні проїхати, тому краще об'їжджати проблемне місце.

Користувачі соціальних мереж вважають, що в обвалі дороги винна не стільки стихія, скільки дії столичної влади:

"Нова станція метро утворилася"; "Як кажуть 🤔 вода дірочку знайде"; "Це не від дощу! Бездумна забудова призводить до таких наслідків!"; "Та гаразд? А зношені на 90% теплотраси та підземні трубопроводи не впливають? На котельнях витік 3-4 т/годину вважається нормальною, питання, куди ці 3-4 т/год діваються? ( Відповім, ідуть у землю, розмиваючи порожнечі куди і провалюється асфальт і машини)".

Раніше проїжджа частина обвалилася на вулиці Полярній. Водії попереджають, що провал загрожує автомобілю серйозною поломкою. Справа в тому, що його погано видно здалеку. Діра причаїлася на дорожній розмітці. При цьому дорога впала приблизно на півтора метра в ширину і стільки ж в глибину.

Нагадаємо, що дорога обвалилася на жвавій трасі Києва, з'явилися фото: "Земля не витримала".

Як повідомляла Politeka, Кличко висловився про відкриття метро, спантеличивши киян: "Деякі країни вже відкрили".

Також Politeka писала, що Кличко розгнівав людей планом ослаблення карантину: «В самому центрі Києва сила-силенна людей».