Стало відомо, що буде з курсом долара після відміни обмежувальних заходів через епідемію вірусу

Про це в ефірі українського телеканалу розповів фінансовий експерт Ярослав Жаліло, передає Politeka.net.

За його словами, національна валюта може піти на дно після того, як буде скасовано карантин і відновиться робота української економіки.

Жаліло також припустив, що в результаті пожвавлення економіки після пом'якшення карантину може відбутися певне просідання курсу гривні.

"Хоча вважати, що це буде значне просідання, я б не став. Ми маємо фактори, які зміцнюють курс гривні – це позитивна динаміка цін на енергоресурси, експорт не так сильно погіршується, як імпорт, а також стабілізувався відтік капіталів з України", – озвучив експерт нюанси.

Ярослав Жаліло не сумнівається, що українська економіка буде залишатися цікавою для потенційних інвесторів, тому це буде підтримувати курс долара після закінчення карантину.

"Значного провалу не очікується. Тому бігти (до обмінників, – ред.) і розраховувати, що через кілька місяців можна з вигодою продати валюту, я б не рекомендував", – резюмував аналітик в ефірі телеканалу.

Як повідомлялося раніше, курс долара в Україні незабаром почне зростати. Аналітики радять українцям не розслаблятися після здешевлення «зеленого», яке відбулося під час травневих свят.

Експерти сходяться на тому, що на наступному тижні краще не здавати, а купувати валюту як засіб накопичення.

"Інфляційний тренд нікуди не зник. У бізнесу зберігається відкладений попит на валюту, який в повній мірі почне реалізовуватися, як тільки країна стане виходити з карантину. Тому тим, хто має гривневі надлишки і хоче їх конвертувати в долари, саме час робити це в дні затишшя, коли курс на мінімумі", - говорить член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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