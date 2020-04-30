У Києві загорівся популярний ресторан біля Контрактової площі

Як повідомляє Politeka.net, очевидці опублікували подробиці і кадри події в соціальній мережі Facebook (щоб подивитися, скрольте до кінця сторінки).

29 квітня пожежа охопила ресторан "Соло-піца" на вулиці Сагайдачного. Заклад розташований між Поштового та Контрактовій площі. Займання сталося на другому поверсі будівлі. Як можна помітити на відео, з відкритих вікон валить густий дим. Свідки також повідомляють про сильний запах гару.

До місця пожежі прибули співробітники ДСНС - будівлі вишикувалися чотири спецмашини. Крім того, прибули співробітники поліції на цивільному автомобілі. Поки невідомо, що стало причиною пожежі. За попередньою інформацією, жертв немає.

На Сагайдачного загорівся ресторан швидкого харчування «Соло-піца». Сподіваємося, що обійшлося без потерпілих. Інформація уточнюється. Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 29. April 2020

Раніше потужна пожежа спалахнула в підземному переході в Солом'янському районі. Увечері 26 квітня за адресою вулиця Георгія Кірпи, 1 біля Південного київського вокзалу загорівся кіоск. Вогонь швидко перекинувся на сусідні ролети та торгові ряди. В результаті пожежа охопила площу 50 квадратних метрів. Вогонь завдав знищив сім торгових лотків, а також сильно закоптив стіни та стелю переходу.

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