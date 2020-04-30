В Киеве загорелся популярный ресторан возле Контрактовой площади

Как сообщает Politeka.net, очевидцы опубликовали подробности и кадры происшествия в социальной сети Facebook (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

29 апреля пожар охватил ресторан "Соло-пицца" на улице Сагайдачного. Заведение расположено между Почтовой и Контрактовой площадями. Возгорание произошло на втором этаже здания. Как можно заметить на видео, из открытых окон валит густой дым. Свидетели также сообщили о сильном запахе гари.

К месту пожара прибыли сотрудники ГСЧС - здания выстроились четыре спецмашины. Кроме того, прибыли сотрудники полиции на гражданском автомобиле. Пока неизвестно, что стало причиной пожара. По предварительной информации, жертв нет.

На Сагайдачного загорівся ресторан швидкого харчування «Соло-піца». Сподіваємося, що обійшлося без потерпілих. Інформація уточнюється. Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 29. April 2020

Ранее мощный пожар вспыхнул в подземном переходе в Соломенском районе. Вечером 26 апреля по адресу улица Георгия Кирпы, 1 возле Южного киевского вокзала загорелся киоск. Огонь быстро перебросился на соседние роллеты и торговые ряды. В итоге пожар охватил площадь 50 квадратных метров. Огонь нанес уничтожил семь торговых лотков, а также сильно закоптил стены и потолок перехода.

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