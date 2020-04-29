У Києві співробітники Нацполиції атакували журналіста, який висвітлював протести біля Кабміну
Як повідомляє Politeka.net, сутичка сталася вранці 29 квітня. Відеозапис конфлікту з'явилася в соціальних мережах (щоб подивитися, скрольте вниз).
Журналісти "Громадського" у прямому ефірі показували акцію протесту, яку українські підприємці влаштували біля будівлі уряду. Учасники вимагали відмінити обмеження, які ввели на час карантину.
В якийсь момент до кореспондентів підійшли співробітники поліції, яким не сподобалося, що журналісти стояли на проїжджій частині. Потім вже інша група правоохоронців зажадала піти з "зеленої зони" Маріїнського парку. Коли ж оператор відмовився підкоритися, його відтягли силою.
Путін не знімає підборів навіть в особистому бункері, показові кадри: "Ех, нелегка доля"
Українських водіїв чекають нові штрафи: "Вже з першого травня..."
Блондинка з Victoria's Secret зняла купальник і показала бездоганне тіло: "Зовсім не соромно"
Виплати українцям вже перерахували, не потрібно чекати травня: скільки грошей світить пенсіонерам
Крім того, поліцейські зажадали зупинити зйомку і прибрати камеру: "Або забираєш, або я зламаю". У підсумку вони накинулися на журналіста, коли він попросив представитися. Як видно із запису, співробітники поліції зламали стабілізатор камери.
В Національній поліції заявили, що почали перевірку інциденту. Матеріали передадуть в ГБР.
Нагадаємо, мерія Києва замовила годин для Кличка майже на 4 мільйони: "Обраним подарують".
Як повідомляла Politeka, спортсмена оштрафували на 17 тисяч після протесту у Гідропарку: "був без маски".
Також Politeka писала, що заступник Кличка обматюкав киян з-за карантину і одразу поплатився.