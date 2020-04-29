У Києві співробітники Нацполиції атакували журналіста, який висвітлював протести біля Кабміну

Як повідомляє Politeka.net, сутичка сталася вранці 29 квітня. Відеозапис конфлікту з'явилася в соціальних мережах (щоб подивитися, скрольте вниз).

Журналісти "Громадського" у прямому ефірі показували акцію протесту, яку українські підприємці влаштували біля будівлі уряду. Учасники вимагали відмінити обмеження, які ввели на час карантину.

В якийсь момент до кореспондентів підійшли співробітники поліції, яким не сподобалося, що журналісти стояли на проїжджій частині. Потім вже інша група правоохоронців зажадала піти з "зеленої зони" Маріїнського парку. Коли ж оператор відмовився підкоритися, його відтягли силою.

Крім того, поліцейські зажадали зупинити зйомку і прибрати камеру: "Або забираєш, або я зламаю". У підсумку вони накинулися на журналіста, коли він попросив представитися. Як видно із запису, співробітники поліції зламали стабілізатор камери.

"Или забираешь, или я сломаю": полицейские под Кабмином набросились на журналиста. Сперва им не понравилось то, что он стоял на дороге. Потом экологи в форме прогнали его с "зеленой зоны". Закончился конфликт относительно малой кровью — в жертву принесли только стабилизатор камеры. Gepostet von dtp.kiev.ua am Mittwoch, 29. April 2020

В Національній поліції заявили, що почали перевірку інциденту. Матеріали передадуть в ГБР.

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