Потужний вибух не на жарт налякав жителів київської багатоповерхівки
Як передає Politeka.net, про це інформує Facebook-спільнота "Dtp.kiev.ua".
Повідомляється, що НП сталася у Києві на Ревуцького 4.
На 14 поверсі багатоповерхівки прогримів потужний вибух. По прибуттю на місце події було виявлено чоловіка 1990 року народження в критичному стані без свідомості.
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"Місцевий житель. Дружина повідомила, що був з нею коли засинала. Також поранений його сусід, 1983 року народження. В дуже сильному сп'янінні, нічого сказати не може", - сказано в повідомленні.
Також відомо, що з ними був ще один чоловік 1988 року народження. Він також в стані алкогольного сп'яніння, але йому пощастило більше, адже в результаті вибуху він не отримав поранень.
"Попередньо, хлопці вивчали гранату", - резюмували в Facebook-спільноті.
Користувачі гнівно відреагували на публікацію і додали, що розваги з гранатою більше нагадує природний відбір.
"Чим більше п'яний, тим менше ран", "Ідіоти", "Три дебіла - це сила", "Природний відбір дебілів...", - написали вони у коментарях.
Раніше ми розповідали про потужний вибух, який розніс відділення банку під Києвом. Відомо, що НП сталася в Броварах.
26 квітня сталася НП у будинку №7 на вулиці Незалежності. Потужний вибух пошкодив вікна, двері і фасад поруч з банкоматом "Таскомбанку". На щастя, ніхто з людей не постраждав.
На місце інциденту одразу прибули співробітники поліції, кінологи і вибухотехніки. Скоріш за все, невідомі намагалися підірвати банкомат.
Наголошується, що у них нічого не вийшло, адже банкомат встояв, а в самому відділенні нічого не пропало. Відкрито кримінальне провадження за фактом пошкодження майна.
Нагадаємо, потужний вибух прогримів у Києві: «люди в паніці», будинки здригнулися, загадкові деталі.
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