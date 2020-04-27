У місті Бровари Київської області зловмисники влаштували вибух у відділенні банку

Як повідомляє Politeka.net, подробицями і фотографіями із місця події поділилася прес-служба регіональної Нацполиции.

26 квітня сталася НП у будинку №7 на вулиці Незалежності. Потужний вибух пошкодив вікна, двері і фасад поруч з банкоматом "Таскомбанку". На щастя, ніхто з людей не постраждав.

На місце інциденту прибули співробітники поліції, кінологи і вибухотехніки. Передбачається, що невідомі намагалися підірвати банкомат. Зазначається, що у них нічого не вийшло, адже банкомат встояв, а в самому відділенні нічого не пропало. Відкрито кримінальне провадження за фактом пошкодження майна.

Раніше в Києві підірвали банкомат, розташований в будівлі одного з супермаркетів Святошинського району на вулиці Покотило, 7. Судячи з опублікованих кадрах, підривники досягли своєї мети - банкомат вилетіло з стіни і опинився на вулиці. Крім того, вибух пошкодив частину супермаркету.

На місце події прибули співробітники поліції, які провели слідчо-оперативні заходи, а також вибухотехніки. Поліція веде розслідування, але поки не розголошує деталі. У той же час, місцеві жителі пишуть у соціальних мережах, що чули звуки вибуху. Можливо, знайдуться свідки злочину.

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