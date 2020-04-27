Жителі Києва в розпачі б'ються, щоб оплатити комунальні послуги

Як повідомляє Politeka.net, на Дорогожичах пенсіонери вишикувалися у величезну чергу біля входу в банк. Кадри і слова городян приводить "Pavlovsky News" у Facebook.

За словами місцевих жителів, в мікрорайоні працює лише одне відділення банку, розташоване на вулиці Олени Теліги, 35. Тому люди, які не можуть оплатити комуналку онлайн, змушені стояти в чергах. Такі стовпотворіння відбуваються регулярно.

Очевидці розповіли, що через тисняву навіть почалася бійка: двоє чоловіків влаштували бійку за право увійти в банк, один з них навіть впав. Програв учаснику конфлікту довелося піти геть. Незважаючи на інцидент, поліцію викликати не стали.

"Хай відкриють банкомати, тому що банки закриті", - скаржаться кияни. - "Мені за квартиру платитити, комунальні. І це загальна черга, займайте - ось таке коїться у нас".

В Киеве на Дорогожичах возле отделения "Ощадбанка" большая очередь пенсионеров - дошло даже до драки за право войти внутрь Люди жалуются, что это последний работающий банк в микрорайоне, поэтому все идут сюда - в отделение по ул. Елены Телиги 35. Пенсионеры говорят, что из-за ажиотажа у входа сцепились двое пожилых мужчин. Один из них даже упал в процессе схватки. Вероятный победитель поединка, на которого указали люди в очереди, свое участие в потасовке отрицает. Полицию на место не вызывали. Gepostet von Pavlovsky News am Montag, 27. April 2020

Раніше стало відомо, що заступник мера Києва Володимир Слончак побився з поліцейським. Увечері 26 квітня правоохоронці зупинили автомобіль з-за вимкнених фар. Пасажиром виявився київський топ-чиновник, який почав погрожувати, а потім і зовсім вдарив патрульного.

У підсумку Володимир Слончак став фігурантом кримінального провадження за ознаками погроз і насильства щодо співробітника правоохоронного органу. Йому загрожує позбавлення волі строком до п'яти років.

Нагадаємо, Кличко оголосив про посилення карантину і розгнівав киян: "Вас же за це знімуть".

Як повідомляла Politeka, у Кличка почалися обшуки з-за найближчого соратника, гримить скандал: «Вимагав десятки тисяч…».

Також Politeka писала, що заступник Кличка обматюкав киян з-за карантину і одразу поплатився.