Жителі Києва в розпачі б'ються, щоб оплатити комунальні послуги
Як повідомляє Politeka.net, на Дорогожичах пенсіонери вишикувалися у величезну чергу біля входу в банк. Кадри і слова городян приводить "Pavlovsky News" у Facebook.
За словами місцевих жителів, в мікрорайоні працює лише одне відділення банку, розташоване на вулиці Олени Теліги, 35. Тому люди, які не можуть оплатити комуналку онлайн, змушені стояти в чергах. Такі стовпотворіння відбуваються регулярно.
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Очевидці розповіли, що через тисняву навіть почалася бійка: двоє чоловіків влаштували бійку за право увійти в банк, один з них навіть впав. Програв учаснику конфлікту довелося піти геть. Незважаючи на інцидент, поліцію викликати не стали.
"Хай відкриють банкомати, тому що банки закриті", - скаржаться кияни. - "Мені за квартиру платитити, комунальні. І це загальна черга, займайте - ось таке коїться у нас".
Раніше стало відомо, що заступник мера Києва Володимир Слончак побився з поліцейським. Увечері 26 квітня правоохоронці зупинили автомобіль з-за вимкнених фар. Пасажиром виявився київський топ-чиновник, який почав погрожувати, а потім і зовсім вдарив патрульного.
У підсумку Володимир Слончак став фігурантом кримінального провадження за ознаками погроз і насильства щодо співробітника правоохоронного органу. Йому загрожує позбавлення волі строком до п'яти років.
Нагадаємо, Кличко оголосив про посилення карантину і розгнівав киян: "Вас же за це знімуть".
Як повідомляла Politeka, у Кличка почалися обшуки з-за найближчого соратника, гримить скандал: «Вимагав десятки тисяч…».
Також Politeka писала, що заступник Кличка обматюкав киян з-за карантину і одразу поплатився.