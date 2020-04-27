Заступнику мера Києва Віталія Кличка, Володимиру Слончаку, загрожує реальний термін після нічного бешкету з поліцією

Прес-служба столичної Нацполиции повідомила про початок кримінального провадження, передає Politeka.net. Крім того, в мережі з'явилося відео інциденту.

Згідно з повідомленням, слідчі Солом'янського управління поліції ведуть розслідування справи за ознаками погроз і насильства щодо співробітника правоохоронного органу (ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу). "Правопорушнику загрожує до п'яти років ув'язнення", - зазначила прес-служба.

За даними правоохоронців, патрульні зупинили автомобіль, у якого не горіли фари. Під час розмови вони запідозрили, що жінка-водій перебуває в нетверезому стані, проте вона відмовилася від тесту.

Поки поліцейські оформляли протокол, з машини вийшов агресивний пасажир. Вона почав з загроз, а потім ударив співробітника поліції. Бешкетником виявився заступник голови КМДА. Його затримали.

Глава української поліції Ігор Клименко підкреслив, що напад на співробітника при виконанні - це кримінальний злочин. Він запевнив, що всі, включаючи чиновників, рівні перед законом і будуть нести покарання.

А от і відосік з поліцейського рєгіка під‘їхав. Бухі і дуже випендрьожні царькі із КМДА. Оцих профі влада утримує за бюджетні кошти - кошти народу України. Весь опис на фото/відео з місця тут: https://kyivoperativ.info/other/carki-iz-ki%D1%97vska-miska-derzhavna-administraciya-kmda-nachudili-iz-patrulnimi/ Gepostet von Киев Оперативный am Montag, 27. April 2020

"Кожен, хто не виконує законних вимог поліцейських, незалежно від статусу та посади, буде відповідати перед законом. Погроза або насильство щодо працівників правоохоронного органу при виконанні службових обов'язків, втручання у їх роботу та невиконання законних вимог поліцейських - це кримінально карані діяння. При цьому всі рівні перед законом", - сказав Ігор Клименко.

Нагадаємо, Кличко оголосив про посилення карантину і розгнівав киян: "Вас же за це знімуть".

Як повідомляла Politeka, у Кличка почалися обшуки з-за найближчого соратника, гримить скандал: «Вимагав десятки тисяч…».

Також Politeka писала, що заступник Кличка обматюкав киян з-за карантину і одразу поплатився.