Рятувальники насилу погасили пожежу в Солом'янському районі Києва

Як повідомляє Politeka.net, прес-служба столичного ДСНС розкрила подробиці НП і поділилася кадрами з місця інциденту.

Пожежа спалахнула ввечері 26 квітня у підземному пішохідному переході за адресою вулиця Георгія Кірпи, 1 поблизу Південного київського вокзалу. Спочатку загорівся один кіоск, а вже з нього вогонь перекинувся на сусідні ролети та торгові ряди. Полум'я швидко поширився та охопив площу 50 квадратних метрів.

У 22:26 бійці локалізували загоряння, і о 23:40 — ліквідували за допомогою пожарноспасательной техніки, в гасінні брали участь 35 пожежних. Вогонь завдав непоправної шкоди: знищив сім торгових лотків і закоптивши все навколо — стіни та стелю тепер покриті шаром чорної гарі. Причина загоряння встановлюється. Жертв та постраждалих немає.

Раніше на Київщині спалахнула пожежа біля села Старі Безрадичі Обухівського району. Київські рятувальники повідомили про загоряння трав'яного настилу та очерету, а чорний дим було видно здалеку. До ліквідації вогненної катастрофи залучили 23 людини і 6 одиниць техніки ДСНС. Жертв та постраждалих немає. Від пожежі вдалося врятувати п'ять житлових будинків.

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