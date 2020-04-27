Рятувальники насилу погасили пожежу в Солом'янському районі Києва
Як повідомляє Politeka.net, прес-служба столичного ДСНС розкрила подробиці НП і поділилася кадрами з місця інциденту.
Пожежа спалахнула ввечері 26 квітня у підземному пішохідному переході за адресою вулиця Георгія Кірпи, 1 поблизу Південного київського вокзалу. Спочатку загорівся один кіоск, а вже з нього вогонь перекинувся на сусідні ролети та торгові ряди. Полум'я швидко поширився та охопив площу 50 квадратних метрів.
У 22:26 бійці локалізували загоряння, і о 23:40 — ліквідували за допомогою пожарноспасательной техніки, в гасінні брали участь 35 пожежних. Вогонь завдав непоправної шкоди: знищив сім торгових лотків і закоптивши все навколо — стіни та стелю тепер покриті шаром чорної гарі. Причина загоряння встановлюється. Жертв та постраждалих немає.
Антициклон насувається на Україну, погода різко зміниться: синоптик попередила про нове похолодання
Кабмін несподівано змінив тарифи на газ: скільки доведеться заплатити українцям у травні
Екс-солістка "Срібло" блиснула ідеальними вигинами без білизни: "Ой, які черешеньки!"
Безсоромна Лорак показала топ своїх самих зухвалих нарядів: у мереживі, сіточці і без білизни
Раніше на Київщині спалахнула пожежа біля села Старі Безрадичі Обухівського району. Київські рятувальники повідомили про загоряння трав'яного настилу та очерету, а чорний дим було видно здалеку. До ліквідації вогненної катастрофи залучили 23 людини і 6 одиниць техніки ДСНС. Жертв та постраждалих немає. Від пожежі вдалося врятувати п'ять житлових будинків.
Нагадаємо, пожежа охопила "розсадник сталінізму" в Одесі: деталі і кадри з місця НП.
Як повідомляла Politeka, пожежі підібралися до ЧАЕС і радіоактивним відходам, рятувальники в розпачі: що приховує влада.
Також Politeka писала, що потужний пожежа охопила жилой будинок у Києві, є постраждалі: кадри ПП.