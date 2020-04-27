Мер Києва Віталій Кличко вже придумав, як покарати свого заступника Володимира Слончака після скандалу з поліцією

Як повідомляє Politeka.net, голова КМДА зробив заяву на своїй сторінці в Facebook.

Віталій Кличко заявив, що вже прийняв рішення щодо заступника голови міської адміністрації, який влаштував дебош з патрульними поліцейськими. Мер анонсував, що 27 квітня розповість подробиці в ході онлайн-брифінгу і підкреслив, що все буде «оформлено документально».

Користувачі соціальної мережі скептично поставилися до заялению градоначальника. Багато киян висловили свою думку в коментарях:

"Ганьба Вашій кадровій політиці"; "якщо вірити комментам, що він дівчину-водія-Косенко представив дружиною, а вдома дружина і двоє дітей, то він на роботу сьогодні може і не потрапити вже:)"; "Слухай, а скільки не помічається((( реакція є тільки на все, що в пресу потрапляє. Решта просто тихо ігнорується"; "Віталій, скоро заступники закінчаться"; "Треба включати режим диктатора. Це добре працює"; "Ви так не розкидайтеся заступниками, якщо розігнати всіх корупціонерів з КМДА, хто ж містом керувати буде?"; "Прощення не буде! На багаття їх"; "Має право на помилку... сумніваюся, що він перший раз порушив КПК, але тут став публічним. І був без маски, але з санітаркою".

Раніше 26 квітня, Володимира Слончака затримали на вулиці Льва Толстого. Правоохоронці зупинили автомобіль Mercedes, який їхав з вимкненими фарами. За кермом був депутат Київради Людмила Костенко, а поруч їхав заступник Віталія Кличка. За даними ЗМІ, Володимир Слончак накинувся на поліцейського з кулаками, після чого патрульному довелося викликати "швидку допомогу".

Нагадаємо, Кличко оголосив про посилення карантину і розгнівав киян: "Вас же за це знімуть".

Як повідомляла Politeka, у Кличка почалися обшуки з-за найближчого соратника, гримить скандал: «Вимагав десятки тисяч…».

Також Politeka писала, що заступник Кличка обматюкав киян з-за карантину і одразу поплатився.