З'явилися нові деталі скандалу навколо жорстокого побиття ветерана АТО Віктора Симончука

Як передає Politeka.net, про це в Facebook інформує спільнота "Ветеранське братерство".

Як відомо, ветерана війни на Донбасі напередодні жорстоко побили в Києві.

Душогубами виявилися підлітки, яким суд уже встиг обрати запобіжний захід: один з них буде перебувати під вартою 30 днів, а другий – 60.

В спільноті також додали, що підліткам інкримінують частину 2 статті 187 Кримінального кодексу України. Якщо їх провина буде доведена, то їм світить до семи років ув'язнення.

"15 квітня в Києві під Жилянським мостом стався дуже жахливий випадок. Двоє малолітніх недолюдей вирішили пограти в "бандитів". В результаті вони жорстоко побили та пограбували чоловіка. Били довго, протягом 10 хвилин, після тупого удару в голову він без свідомості впав на землю, а вони продовжили бити ногами по голові та всьому тілу. І додумалися все це знімати на камеру, де вони зі словами "Дивіться, як ми ху**емо дідуся", продовжували калічити, забрали якісь копійки і окуляри", – повідомили деталі інциденту ветерани війни.

Побратими також додали, що зараз Віктор Симончук перебуває під наглядом медиків, його життю нічого не загрожує.

Варто додати, що ветеран АТО Віктор Симончук - протягом трьох років, будучи танкістом, воював на Донбасі, за що і отримав в 2016 році орден Богдана Хмельницького III ступеня.

"Я ще дещо читала про цей випадок, якщо вірити написаному, цього чоловіка не хотіли брати до лікарні, бо лікарям здалось, що він бомж. От і дожились, поки трутні у владі і їх опричники отримують сотні тисяч гривень зарплати, тих, хто кілька років ризикували своїм життям заради України, визнають бомжами", - написала у коментарях користувачка.

Побратими побитого ветерана підтвердили, що медики прийняли Віктора за бомжа.

Раніше ми розповідали, як Віктора Симончука лікарі кинули напризволяще. Після жорстокого побиття ветеран АТО звернувся в лікарню, але місцеві лікарі відмовились йому допомогти і не прийняли в стаціонар, прийнявши за "бомжа".

За словами родича, медики просто видали пацієнту довідку про те, що з ним все добре, а потім виставили за двері посеред ночі без грошей і телефону.

Нагадаємо, життя молодого бійця ЗСУ обірвалося в одну мить на Донбасі.

Також Politeka писала, що в Києві лікарі викинули на вулицю побитого ветерана АТО: "Три роки захищав Україну на передовій".