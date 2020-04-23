Появились новые детали скандала вокруг жестокого избиения ветерана АТО Виктора Симончука

Как передает Politeka.net, об этом в Facebook информирует сообщество "Ветеранське братерство".

Как известно, ветерана войны на Донбассе накануне жестоко избили в Киеве.

Душегубами оказались подростки, которым суд уже успел избрать меру пресечения: один из них будет находиться под стражей 30 дней, а второй – 60.

В сообществе также добавили, что подросткам инкриминируют часть 2 статьи 187 Уголовного кодекса Украины. Если их вина будет доказана, то им светит до семи лет заключения.

"15 апреля в Киеве под Жилянским мостом произошел очень ужасный случай. Двое малолетних недочеловеков решили поиграть в "бандитов". В результате они жестоко избили и ограбили мужчину. Били долго, в течение 10 минут, после тупого удара в голову он без сознания упал на землю, а они продолжили бить ногами по голове и всему телу. И додумались все это снимать на камеру, где они со словами "Смотрите, как мы ху**им дедушку", продолжали калечить, забрали какие-то копейки и очки", – сообщили детали инцидента ветераны войны.

Побратимы также добавили, что сейчас Виктор Симончук находится под присмотром медиков, его жизни ничего не угрожает.

Стоит добавить, что ветеран АТО Виктор Симончук - на протяжении трех лет, будучи танкистом, воевал на Донбассе, за что и получил в 2016 году орден Богдана Хмельницкого III степени.

"Я еще кое-что читала об этом случае, если верить написанному, этого человека не хотели брать в больницу, потому что врачам показалось, что он бомж. Вот и дожили, пока трутни у власти и их опричники получают сотни тысяч гривен зарплаты, тех, кто несколько лет рисковали своей жизнью ради Украины, признают бомжами", - написала в комментариях пользовательница.

Побратимы избитого ветерана подтвердили, что медики приняли Виктора за бомжа.

Ранее мы рассказывали, как Виктора Симончука врачи бросили на произвол судьбы. После жестокого избиения ветеран АТО обратился в больницу, но местные врачи отказались ему помочь и не приняли в стационар, приняв за "бомжа".

По словам родственника, медики просто выдали пациенту справку о том, что с ним все хорошо, а затем выставили за дверь посреди ночи без денег и телефона.

Напомним, жизнь молодого бойца ВСУ оборвалась в одно мгновение на Донбассе.

Также Politeka писала, что в Киеве врачи выбросили на улицу избитого ветерана АТО: "Три года защищал Украину на передовой".