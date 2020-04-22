Мер Києва Віталій Кличко повідомив, в якому порядку будуть знімати обмеження з підприємств під час карантину

Як повідомляє Politeka.net глава КМДА розповів нові подробиці під час брифінгу 22 квітня.

Віталій Кличко заявив, що говорити про пом'якшення карантину можна буде тільки після проходження піку епідемії. За його словами, поки "пік ми ще не пройшли, хвороба не йде на спад". Мер додав, поки що складно будувати прогнози.

"Є надія на те, що обмежувальні заходи дали свій результат і у нас не буде інфекційного вибуху, але говорити про перемогу ще рано", - заявив Віталій Кличко.

Керівник столиці заявив, що в КМДА розробляють план по виходу з надзвичайної ситуації на основі рекомендацій Моз та досвіду країн Європи. В першу чергу будуть відкривати невеликі магазини і громадські місця і запускати громадський транспорт.

Користувачі соціальної мережі неоднозначно оцінили слова Віталія Кличка. Багато поскаржилися на нестерпні обмеження і навіть залишили свої пропозиції в коментарях:

"Весь час говорять про пік. Тільки схоже моз і уряд оперує іншими даними, а не тими що показують офіційно. Тому що на базі тих даних, що є - не зрозуміло Коли був, є чи буде пік"; "Відкривайте салони і маленькі кав'ярні на винос!"; "Після карантину, будуть вірусоносії"; "Пік закінчиться коли вам буде зручно, на жаль..."; "Свободу пересування"; "З бібліотекою це повний маразм"; "Дитячі садки коли відкриють? Працювати неможливо, бізнес просто в стопі"; "А навіщо відкривати бібліотеки і музеї? На сьогодні це велика необхідність?"; "Віталій, де ви стережетесь, при закритих салонах?".

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