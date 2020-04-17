Заступник мера Києва Віталія Кличка, Володимир Прокопів, розповів, коли і за яких умов столичне метро знову запрацює

Як повідомляє Politeka.net киянам доведеться потерпіти до кінця карантину. Володимир Прокопів розкрив подробиці виданню "Сьогодні".

З 17 березня в Києві через карантин закрили метрополітен. Місцеві власті планували відкрити станції для пасажирів вже 4 квітня, але за рішенням Кабінету міністрів обмеження продовжили для всієї країни до 24 квітня.

Володимир Прокопів не зміг назвати точну дату, коли метро вийде з карантину. За його прогнозами, цього не станеться до травневих свят. Заступник Кличко пояснив, що спочатку обмеження повинні зняти в Кабміні. Таке рішення можуть прийняти, якщо кількість хворих зменшиться.

"З приводу відновлення роботи Київського метрополітену, то можу сказати, що як тільки Кабінет міністрів України дозволить Київраді самостійно приймати рішення з даного питання, то ми відразу будемо розглядати різні варіанти. Але поки це питання виключно в компетенції уряду, і що там думають з цього приводу, нам, на жаль, невідомо", - заявив Володимир Прокопів.

У Київській міськраді датою закінчення карантину називають 15 травня. Однак це лише попередній термін. На думку чиновників, до цього часу можна буде знімати карантин, якщо на Великдень українці не підуть в храми, всупереч забороні.

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