Поліція в Києві буде стежити за порушниками карантинних заходів з повітря
Так, під час патрулювання вулиць міста почали використовувати безпілотні літальні апарати з гучномовцями, щоб закликати киян та гостей столиці дотримуватися правил карантину. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Нацполиции.
Також в мережі показали фото, на яких поліцейські ведуть патруль на моторному човні.
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«Водна поліція проводить профілактичні заходи для дотримання правил карантину», – підписали кадри.
зокрема, профілактичний рейд пройшов на території Оболонської протоки і в Гідропарку.
Нагадаємо, що поліція організовує патрулі для нагляду за дотриманням карантину на кладовищі в Києві.
Також столична влада звернулися до голів релігійних громад Києва з проханням перенести поминальні дні на червень 2020 року. Про це стало відомо з засідання в Київському штабі з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Так, патрулювання на столичних кладовищах повинні початися з 11 квітня 2020 року.
Крім того, згідно з документом, у Києві поліцейським доручено обмежити по можливості доступу громадян до місць поховань на території міських кладовищ, крім проведення поховань у відповідності з нормами, встановленими на час дії карантину.
Нагадаємо, що традиційно через тиждень після Великодня в Україні настають поминальні дні, які церква називає "Радоницей", а в народі - "Проводами" і "Гробками". В цей час люди йдуть на цвинтар, щоб відвідати могили рідних і близьких і вшанувати їх пам'ять. Але велика ймовірність, що в 2020 році будуть штрафувати.
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