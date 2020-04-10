Під Києвом пропав неповнолітній хлопець

У Броварах поліція кинула сили на розшук 15-річного Євгена Ходоса, який пішов з дому ще 7 квітня на вул. Шевченка, 18. Хлопчик досі не повернувся до рідних. Про це повідомляє Politeka.net на заяву броварського відділу поліції.

Підліток був одягнений в жилетку кольору "хакі", сіру спортивну кофту з капюшоном, чорні спортивні штани, чорну кепку, взутий в чорні кросівки.

Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження підлітка, просять телефонувати за гарячої лінії поліції 102.

Нагадаємо, що на Харківщині пропав третій неповнолітня дитина. 7 квітня ввечері з дому втекла 14-річна Анастасія Немченко.

За інформацією правоохоронців, про зникнення дочки в Коломацьке відділення поліції повідомила її прийомна мати. За словами жінки, це сталося після сварки Анастасії зі старшій сестрою. Вона втекла з дому через вікно.

Також ми писали, що в Одесі безслідно зник підліток, про якого немає ніяких вістей уже цілий місяць. У розшук оголошено житель Одеси Терлецький Максим Дмитрович, 2005 року народження.

Відомо, що він ще 5 березня цього року вийшов з дому і досі не повернувся.

Зростання Максима 150-155 см, він худорлявої статури, волосся темне, очі — карі. Смаглявий хлопчик, виглядає на свій вік. Максим був одягнений у чорну куртку, светр, джинси і кросівки такого ж кольору.

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