У Києві перекриють рух по одній із вулиць на тиждень

З 8:00 11 квітня по 21:00 19 квітня на частини вул. Пушкінській перекриють рух транспорту. Про це повідомили в КК «Київавтодор», пише Politeka.net.

Так, через фінальної частини капітального ремонту рух по Пушкінській від вул. Льва Толстого до вул. Богдана Хмельницького буде перекрито аж до Великодня.

Повідомляється, що жителі вулиці Пушкінській, спецтранспорт та обслуговують автомобілі зможуть заїжджати в ремонтну зону.

Об'їжджати перекриту ділянку можна так:

вул. Л. Толстого - вулиця Володимирська - вул. Б. Хмельницького;

вул. Б. Васильківська - вулиця Хрещатик - вул. Б. Хмельницького.

Нагадаємо, що в Києві поліція перекрила дорогу до Гідропарком та спортсмени почали бунтувати.

«Друзі! Дивіться, яка ситуація. Я зараз перебуваю на мосту на Гідропарк. Гідропарк – це острів і частину території України. Якісь невідомі мені люди в масках дуже схожі на поліцію не дають мені пройти на територію України. Вони мені «рекомендують», щоб я не пройшов», – розповідає киянин.

В коментарях українці стали на бік поліції, яка зобов'язана стримувати не тільки людей, які не знаходяться на самоізоляції, а і попереджати конфлікти, пов'язані з карантинними обмеженнями.

З 6-го квітня поліція обмежила доступ до тренажерного залу на Гідропарку у зв'язку з жорсткістю правил карантину. На мосту, що веде до острова, з'явився блокпост.

Нагадаємо, умілий киянин показала, як спритно обійти заборони карантину: «Коли всіх собак розібрали».

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