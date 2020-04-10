Кияни створили нову петицію, щоб з’явилися штрафи для власників собак

Кияни просять зобов’язати власників собак прибирати за своїми улюбленцями. Петиція з’явилася на сайті Київради, передає Politeka.net.

Автор прохання Ольга Ковальчук пропонує облаштувати місця для вигулу собак спеціальні стійки з пакетами, у парках та скверах встановити відеокамери, а на порушників накладати штрафні санкції.

«Особи, які утримують домашніх тварин, зобов’язані прибирати за ними екскременти на будь-якій території, включно з під’їздами, ліфтами, доріжками та тротуарами. Власники тварин повинні носити з собою спеціальні пакети для збору екскрементів. Це дуже важливо з естетичних та санітарних потреб кожного громадянина», – зазначила Ольга Ковальчук.

Поліція має також право штрафувати власників тварин за статею 154 адмінкодексу.

Нагадаємо, що посилення умов карантину породило в Україні в цілому і в Харкові зокрема новий вид бізнесу. Після того, як уряд заборонив громадянам з 6 квітня прогулянки в парках і скверах, за винятком вигулу собак, соцмережі заполонили меми на тему оренди собак.

Як правило, герой – смертельно втомлений пес, якого за день вигуляли всі жителі багатоповерхівки.

Однак, як виявилося, в кожному жарті є лише частка жарту, й оренда собак, над якою всі так сміялися, стала реальністю. Соцмережі заполонили оголошення про здачу тварин в оренду. Час – від півгодини.

Напомним, умелый киевлянин показал, как ловко обойти запреты карантина: «Когда всех собак разобрали».

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