Мер Віталій Кличко заявив про різку зміну термінів виплати матеріальної допомоги киянам до Великодня

Так, в Києві раніше запланованого терміну, вже з середи, 8 квітня, починаються виплати матеріальної допомоги до Великодня для соціально-незахищених громадян.

Про це, як передає Politeka.net, повідомив мер Віталій Кличко на своїй сторінці в Твіттері.

Матеріальну допомогу отримають понад 289 тисяч киян категорії малозахищених верств населення.

Правда, розмір виплат мізерний: від 250 до 500 грн. Найбільша сума адресної виплати – 500 грн – призначена дітям-сиротам та дітям, над якими встановлено опіку чи піклування.

Раніше повідомлялося, що колеги Віталія Кличка з КМДА передумали купувати 400 камер для вимірювання температури, які обійшлися б бюджету в 65 мільйонів гривень.

Як виявилося, договір був складений з порушеннями. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Prozorro.

Київська міська державна адміністрація розірвала договір на закупівлю 400 камер з функцією вимірювання температури і розпізнавання обличчя за 64,9 млн грн. Оплати за цим договором ще не було, тому кошти вдалося зберегти.

Зазначається, що закупівля проводилася без тендеру нібито в рамках боротьби з китайським вірусом, хоча такі камери не входять до переліку товарів для протидії захворювання.

За даними Prozorro, зекономлені 65 млн грн — це 7% від усіх витрат України на закупівлі проти уханьского вірусу за 2 тижні.

Нагадаємо, нова неприємність чекає киян вже з квітня: що буде з платіжками і скільки змусять заплатити.

Як повідомляла Politeka, умілий киянин показав, як спритно обійти заборони карантину.

Також Politeka писала, що заступник Кличка обматюкав киян через карантин і одразу поплатився.