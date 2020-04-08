Колеги Віталія Кличка по КМДА передумали купувати 400 камер для вимірювання температури, які обійшлися б бюджету в 65 мільйонів гривень
Як виявилося, договір був складений з порушеннями. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Prozorro, передає Politeka.net.
Київська міська державна адміністрація розірвала договір на закупівлю 400 камер з функцією вимірювання температури і розпізнавання обличчя за 64,9 млн грн. Оплати за цим договором ще не було, тому кошти вдалося зберегти.
Зазначається, що закупівля проводилася без тендеру нібито в рамках боротьби з китайським вірусом, хоча такі камери не входять до переліку товарів для протидії захворюванню.
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За даними Prozorro, зекономлені 65 млн грн — це 7% від усіх витрат України на закупівлі проти уханьского вірусу за 2 тижні.
Раніше повідомлялося, що кількість хворих китайським вірусом в Києві невблаганно зростає. У середу, 8 квітня, в столиці України було офіційно підтверджено 294 випадки захворювання. Про це мер Віталій Кличко заявив під час прес-конференції в режимі онлайн.
Кількість хворих киян за минулу добу збільшилася на 15 осіб. Інфіковані 8 жінок віком від 29 до 67 років і 6 чоловіків у віці від 43 до 61 року.
Лідирують за кількістю випадків зараження уханьским вірусом Печерський, Дарницький та Шевченківський райони столиці. Повна статистика виглядає таким чином:
Голосіївський — 28 (+1)
Дарницький — 43 (+3)
Деснянський — 18 (+2)
Дніпровський — 18 (+2)
Оболонський — 22
Печерський — 48
Подільський — 21
Святошинський — 15 (+1)
Солом'янський 39 (+3)
Шевченківський — 42 (+3)
Нагадаємо, кияни не витримали карантину і відкрили пляжний сезон.
Як повідомляла Politeka, умілий киянин показав, як спритно обійти заборони карантину.
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