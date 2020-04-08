Колеги Віталія Кличка по КМДА передумали купувати 400 камер для вимірювання температури, які обійшлися б бюджету в 65 мільйонів гривень

Як виявилося, договір був складений з порушеннями. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Prozorro, передає Politeka.net.

Київська міська державна адміністрація розірвала договір на закупівлю 400 камер з функцією вимірювання температури і розпізнавання обличчя за 64,9 млн грн. Оплати за цим договором ще не було, тому кошти вдалося зберегти.

Зазначається, що закупівля проводилася без тендеру нібито в рамках боротьби з китайським вірусом, хоча такі камери не входять до переліку товарів для протидії захворюванню.

За даними Prozorro, зекономлені 65 млн грн — це 7% від усіх витрат України на закупівлі проти уханьского вірусу за 2 тижні.

Раніше повідомлялося, що кількість хворих китайським вірусом в Києві невблаганно зростає. У середу, 8 квітня, в столиці України було офіційно підтверджено 294 випадки захворювання. Про це мер Віталій Кличко заявив під час прес-конференції в режимі онлайн.

Кількість хворих киян за минулу добу збільшилася на 15 осіб. Інфіковані 8 жінок віком від 29 до 67 років і 6 чоловіків у віці від 43 до 61 року.

Лідирують за кількістю випадків зараження уханьским вірусом Печерський, Дарницький та Шевченківський райони столиці. Повна статистика виглядає таким чином:

Голосіївський — 28 (+1)

Дарницький — 43 (+3)

Деснянський — 18 (+2)

Дніпровський — 18 (+2)

Оболонський — 22

Печерський — 48

Подільський — 21

Святошинський — 15 (+1)

Солом'янський 39 (+3)

Шевченківський — 42 (+3)

Нагадаємо, кияни не витримали карантину і відкрили пляжний сезон.

Як повідомляла Politeka, умілий киянин показав, як спритно обійти заборони карантину.

Також Politeka писала, що заступник Кличка обматюкав киян через карантин і одразу поплатився.