Стало відомо, скільки грошей доведеться віддати киянам за нову послугу в рахунках за комуналку

Як повідомляє Politeka.net, у рахунках на оплату житлово-комунальних послуг за березень, які кияни отримають уже в квітні, з'явиться окремий рядок по внесках за обслуговування загальнобудинкових лічильників тепла та гарячої води.

КП "Київтеплоенерго" виділив плату за обслуговування лічильників і винесе її окремим рядком у платіжці. Такі зміни запровадять у всіх містах України, повідомляє прес-служба підприємства.

Плата буде розраховуватися окремо для кожного будинку – виходячи з кількості квартир у ньому. Середній розмір внеску складе близько 30 грн/три місяці.

Під нові вимоги потрапляють більше 9,6 тисяч київських будинків. Ті кияни, які встановили подібні лічильники індивідуально, у власній квартирі, будуть звільнені від сплати внеску. Їх не будуть враховувати при розрахунку розміру оплати для інших мешканців під'їзду.

Нагадаємо, у Києві відключили від централізованого опалення 99% житлових будинків. Опалювальний сезон-2020 завершили раніше на кілька днів через аномально теплу температуру в березні.

Також у четвер, 9 квітня киянам почнуть відключати гаряче водопостачання. Все через те, що в той день комунальники будуть проводити гідравлічні випробування.

Нагадаємо, заражених у Києві все більше, названо найнебезпечніші райони.

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