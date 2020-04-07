У Києві пожежній службі додав роботи чоловік, який вирішив посмажити шашлики в лісі під час карантину

В одному з київських Телеграм-каналів користувачі опублікували відео, на якому можна побачити, як чоловік вирішив посмажити собі шашлики і розвів для цього багаття. Про це пише Politeka.

Пожежники вирішили провчити киянина за недотримання правил, коли побачили вогнище в лісі.

«На злобу дня! По всьому місту цілий день палають пожежі. Є думка, що все це – підпали + другий день горить ліс під Чорнобилем. Загалом, дихати нічим. І тут картина маслом: пожежники їдуть з виклику, а якусь Х*Р вирішив у лісі спалити кастрик. У пожежних нерви не залізні, а із-за таких "самоизолированных" баранов у них роботи лише прибуває», – озлилися на «відпочиваючого» у мережі.

Нагадаємо, що українці мають непоганий шанс уникнути сплати штрафів у розмірі 17 тисяч гривень за недотримання карантину.

Свої поради з цього приводу надав на особистій сторінці Facebook користувач мережі під ніком Джаспер Данлоп.

"На всякий випадок, якщо вас зупинили на прогулянці і закидають відсутність маски і загрожують 44-3 адмінки? Поцікавтеся де ви можете отримати БЕЗКОШТОВНО те, що від вас вимагають (маски та інше) на підставі ст. 20 закону про санэпидблагополучии...", - зазначив блогер.

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