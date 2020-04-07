У Києві шахраї грабують літніх жінок під час карантину
У мережі розповіли про новому вигляді розлучення на гроші в Києві. Аферист під виглядом такстиста вирішив провезти під носом у поліції велику суму грошей. Про це написав паблік «Київ Оперативний», пише Politeka.
«Вовк з Уолл Стріт якийсь! Поки все на карантині, аферные схеми недоносків продовжують приносити свої плоди. Так, вчора один з таксистів під'їхав до правоохоронців і повідомив, що тільки що йому поступив дуже дивний замовлення – в одному з приватних секторів треба було у старенької забрати пакет і привезти указному адресою. Казав, що жінка плакала і просила допомоги», – розповідають подробиці афери в мережі.
На адресу, куди таксист повинен був відвезти пакет приїхав і таксист, і правоохоронці.
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Поліцейські затримали порушника з повним пакетом грошей.
«Виявився черговий «ваша дитина збив людину, давайте грошей, щоб не сів...». Ще раз нагадуємо і просимо, щоб ви сказали своїм родичам: якщо серед ночі телефонують і пропонують вирішити фінансово будь-яке питання знайте, що в 99,99% випадків – розлучення», – попереджають в пості.
Нагадаємо, що в Києві під час посиленого карантину і заборон на прогулянки почали вигулювати курей.
Так, в мережі засвітився новий «герой нашого часу». Молодий хлопець почав ранок не з кави, а з вигулу домашньої... курки. З нею він поважно пройшовся в найближчий супермаркет за хлібом.
«Добрий ранок. На прогулянці», – підписали фото з незвичайним домашнім вихованцем.
Так, курка явно виявила непослух і почала вириватися. Хлопцеві довелося взяти на руки свого «тварини».
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