Дружина померлого від китайського вірусу 30-річного киянина розповіла подробиці його хвороби

19 березня Валерія Вьюшина в Instagram повідомила, що її чоловікові Кирилу поставили страшний діагноз – двосторонню пневмонію, після чого його доставили в реанімацію і почали лікування з допомогою ШВЛ. Про це пише Politeka з посиланням на особисту сторінку дружини померлого киянина в соцмережі.

«Світ розірвався. І ця двері інтенсивної терапії яка відділяє мене від самого рідного мого життя людини просто зводить мене з розуму», – розповідала Валерія, коли її чоловік перебував у лікарні.

Жінка розповіла, що вона викликали три рази швидку допомогу, і ні одна не діагностував у нього вірус, приватна у тому числі. Радили їм пити противірусну і сидіти вдома, незважаючи на температуру під 40.

«Але скажіть будь ласка, як за п'ять днів у здорового молодого мужика могла розвинутися ось така пневмонія і жодна швидка навіть не запідозрила або просто не хотіла розбиратися?», – пише в мережі дружина покійного.

Також вона розповіла, що пневмонія – найстрашніше ускладнення вірусу, який зжирає легкі буквально за дні. Допомога таким пацієнта потрібна невідкладна, екстрена і постійна. Також вона опублікувала відео, на якому кардіохірург, директор Інституту серця Борис Тодуров показав, яка екіпіровка повинна бути у лікарів для роботи з одним хворим.

Незважаючи на всі зусилля лікарів, чоловік помер від коронавіруса в Олександрівській лікарні Києва. Похорони призначені на 7 квітня

Нагадаємо, що в Олександрівській лікарні Києва помер чоловік від вірусу. Від смертельного вірусу помер 36-річний Максим К. Його госпіталізували в лікарню на початку березня і кілька тижнів лікарі боролися за його життя кілька тижнів, підключали до апарату ШВЛ і ЭКМО, але врятувати хворого не вдалося. Фото було зроблено біля ліжка хворого.

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