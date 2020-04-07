Жена умершего от китайского вируса 30-летнего киевлянина рассказала подробности его болезни

19 марта Валерия Вьюшина в Instagram сообщила, что ее мужу Кириллу поставили страшный диагноз – двухстороннюю пневмонию, после чего его доставили в реанимацию и начали лечение с помощью ИВЛ. Об этом пишет Politeka со ссылкой на личную страницу жены умершего киевлянина в соцсети.

«Мир разорвался. И эта дверь интенсивной терапии которая отделяет меня от самого родного в моей жизни человека просто сводит меня с ума», – рассказывала Валерия, когда ее муж находился в больнице.

Женщина рассказала, что она вызывали три раза скорую помощь, и ни одна не диагностировала у него вирус, частная в том числе. Советовали им пить противовирусное и сидеть дома, несмотря на температуру под 40.

«Но скажите пожалуйста, как за пять дней у здорового молодого мужика могла развиться вот такая пневмония и ни одна скорая даже не заподозрила или просто не хотела разбираться?», – пишет в сети жена покойного.

Также она рассказала, что пневмония – самое страшное осложнение вируса, которое сжирает легкие буквально за дни. Помощь таким пациента нужна неотложная, экстренная и постоянная. Также она опубликовала видео, на котором кардиохирург и директор Института сердца Тодуров Борис показал, какая экипировка должна быть у докторов для работы с одним больным.

Несмотря на все усилия врачей мужчина скончался от коронавируса в Александровской больнице Киева. Похороны назначены на 7 апреля

Напомним, что в Александровской больнице Киева умер мужчина от вируса. От смертельного вируса скончался 36-летний Максим К. Его госпитализировали в больницу в начале марта и несколько недель врачи боролись за его жизнь несколько недель, подключали к к аппарату ИВЛ и ЭКМО, но спасти больного не удалось. Фото было сделано у постели больного.

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